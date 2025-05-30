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影／天雨又精神不濟 新北男開車撞倒整排機車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

疑天雨又精神不濟，新北市陳姓男子昨開車行經板橋區撞倒接雲寺旁路邊整排機車與自行車，肇事陳男酒值為零。據了解，陳男疑似體力不濟失控打滑釀禍，警方已漏夜連繫受害車主處理善後事宜。

新北板橋警方昨天凌晨3時許獲報，板橋區館前西路接雲寺旁發生車禍意外，員警到場發現接雲寺旁停放路邊的整排機車遭陳姓男子（27歲）開車撞倒。

經查，事故現場7輛機車、1輛微行電動二輪車與1輛自行車遭波及，肇事陳男從事影視業，前天凌晨下班從北市欲返回樹林區住處，開車行經處時，疑似體力不濟，一時恍神失控撞上路邊整排機車及自行車，所幸僅些許輕微擦挫傷並無大礙。

陳男持照正常，經員警現場檢測其酒測值為零，確認無酒駕情事，已依規進行現場測繪並抄登資料，且漏夜連繫受害車主處理善後事宜。

疑天雨又精神不濟，新北市陳姓男子昨開車行經板橋區撞倒接雲寺旁路邊整排機車。記者王長鼎／ 翻攝
疑天雨又精神不濟，新北市陳姓男子昨開車行經板橋區撞倒接雲寺旁路邊整排機車。記者王長鼎／ 翻攝
疑天雨又精神不濟，新北市陳姓男子昨開車行經板橋區撞倒接雲寺旁路邊整排機車。記者王長鼎／ 翻攝
疑天雨又精神不濟，新北市陳姓男子昨開車行經板橋區撞倒接雲寺旁路邊整排機車。記者王長鼎／ 翻攝
疑天雨又精神不濟，新北市陳姓男子昨開車行經板橋區撞倒接雲寺旁路邊整排機車。記者王長鼎／ 翻攝
疑天雨又精神不濟，新北市陳姓男子昨開車行經板橋區撞倒接雲寺旁路邊整排機車。記者王長鼎／ 翻攝

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