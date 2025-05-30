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重大車禍引關注 桃園分局提醒防禦性駕駛觀念

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園警分局各派出所本(5)月陸續辦理「社區治安座談會」活動，分局長王智民均親自與會，並帶著副分局長、偵查隊、保民組、防治組、交通組等單位主管一起跟參與民眾互動，提升社區居民在犯罪預防、交通安全及婦幼保護方面的認知與參與。昨(29)日晚間武陵派出所在東壽市民活動中心舉行「114年度社區治安座談會」，此次活動有民意代表、里鄰長及社區組織一同出席，現場氣氛熱絡，希望藉此活動凝聚警民合作共識，共同守護社區治安、交通及婦幼安全。

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武陵派出所在東壽市民活動中心舉行「114年度社區治安座談會」。圖：警方提供

桃園分局提到，此次座談會由武陵派出所長簡國峻主持，簡國峻介紹轄區概況，解析該所破獲重要矚目刑案，生動展示武陵派出所員警戮力維護治安的努力，並呼籲「警力有限、民力無窮」，希望維護家園治安大家一起動起來，以構築家園安全防線。

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警方希望凝聚警民合作共識，共同守護社區治安、交通及婦幼安全。圖：警方提供

桃園分局指出，座談會中有三大主題，防詐宣導解析常見的「假投資、感情詐騙、網拍詐騙、冒充親友」等手法提醒詐團的運作模式，生動講解預防詐騙技巧。

桃園分局進一步提到，交通安全宣導部分除回顧車禍防制成效外，著重於酒駕取締大執法與酒駕後面臨的法律後果，如扣牌2年、高額罰鍰、駕照吊扣吊銷等，以及常見超速違規達40公里以上視同危險駕駛，要吊扣牌照半年。有鑒於近日發生多件全國矚目的重大車禍案件，強調「防禦性駕駛」的觀念，提醒所有用路人務必「注意別人的不注意，小心別人的不小心」，駕駛人跟行人都應遵守「車輛慢看停、行人安全行」原則，進而降低交通事故風險。

桃園分局指出，婦幼保護推廣聚焦於「防制家庭暴力與性騷擾」議題，現場詳細說明通報流程、法律保護措施及資源連結機制，鼓勵大家若發現可疑徵兆，即時報案讓社政、警政機關能及早介入，共同創造堅韌的社會安全網。

王智民表示，感謝大家的熱情參與，桃園分局非常重視跟民眾互動機會，警民攜手合作是治安工作最強力的後盾，透過這樣的座談會場合，警方能夠傾聽里民心聲，了解大家實際需求，進而精進警政工作推動。桃園分局將持續努力，優化勤務作為、持續加強治安、交安及婦幼安全宣導，致力提供一個更優質、安心的生活環境，希望大家能夠多支持警政工作，給24小時不間斷執勤的辛苦員警加油打氣。

本文章來自《桃園電子報》。原文：重大車禍引關注 桃園分局提醒防禦性駕駛觀念

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