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嘉義找到了！失蹤4天…高雄海軍少尉騎鐵馬北上「原因曝」

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嘉義找到了！失蹤4天…高雄海軍少尉騎鐵馬北上放空自我

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

海軍的失蹤梁姓少尉軍官收假回部隊前，買了腳踏車後失蹤，今天凌晨經嘉義市警方尋獲他，家人北上帶他回家，並撤銷警方協尋。不過是否因失蹤4天而惹上逃兵官非，海軍艦隊指揮部表示會做相關調查。

梁姓軍官5月26日收假，當天上午7時從高雄市鳳山區住處，但沒返回部隊，2小時後，軍方聯繫他家人，家人才向高雄市警方報案協尋，後來，在高雄市左營區某腳踏車店，以電子郵件傳保固書，警方才確認他當天中午買腳踏車後去向不明。

直到今天凌晨零時許，嘉義市警第一分局員警臨檢到梁姓軍官，發現他正受協尋中，聯繫他家人，家人立即趕上去嘉義帶他回家，並撤銷協尋。

據了解，梁姓軍官疑不適應軍旅生活，不想再繼續服役，但是可能要賠償相關費用，不知所措，當天才買了腳踏車，一路放空自我，騎到嘉義。是否因此惹上官非，今天海軍艦隊指揮部少將政戰主任林傳盛表示，「會做相關調查，依法辦理」。

海軍少尉軍官買單車騎到嘉義，今天被嘉義警方尋獲。圖／擷取自Threads
海軍少尉軍官買單車騎到嘉義，今天被嘉義警方尋獲。圖／擷取自Threads

腳踏車 家人 嘉義

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