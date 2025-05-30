嘉義找到了！失蹤4天…高雄海軍少尉騎鐵馬北上放空自我

海軍的失蹤梁姓少尉軍官收假回部隊前，買了腳踏車後失蹤，今天凌晨經嘉義市警方尋獲他，家人北上帶他回家，並撤銷警方協尋。不過是否因失蹤4天而惹上逃兵官非，海軍艦隊指揮部表示會做相關調查。

梁姓軍官5月26日收假，當天上午7時從高雄市鳳山區住處，但沒返回部隊，2小時後，軍方聯繫他家人，家人才向高雄市警方報案協尋，後來，在高雄市左營區某腳踏車店，以電子郵件傳保固書，警方才確認他當天中午買腳踏車後去向不明。

直到今天凌晨零時許，嘉義市警第一分局員警臨檢到梁姓軍官，發現他正受協尋中，聯繫他家人，家人立即趕上去嘉義帶他回家，並撤銷協尋。