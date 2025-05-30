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端午前夕傳噩耗 苗縣8旬老翁疑失足落水溺斃

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

端午佳節前夕傳噩耗！苗栗縣大湖鄉一名洪姓老翁今天清晨出門後，遲未返家，上午7點多有民眾路過南湖溪堤岸道路，發現下方溪流有老人家趴在水面上而報案，縣消防局大湖分隊接獲通報趕往救援，但到場時發現老翁已身體僵硬明顯死亡，落水死亡原因由警方調查中。

消防局指出，上午7點19分接獲通報大湖鄉南湖溪疑似有民眾溺水，由大湖分隊迅速出動救援，並由第五大隊指揮協調行動。消防人員抵達現場後，於岸際發現一名男性，經初步檢視已無生命徵象，隨後家屬也到場指認，確認死者是81歲洪姓老翁，後續移交警方調查處理。

據了解，洪姓死者有高血壓等慢性病，今天凌晨以電話留訊息給家人，疑有輕生傾向，一早獨自出家門後失去蹤影，遲未返家吃早飯，家屬憂心其安危也外出尋找，直到見路旁有救護車及警車趨前查看，才確認老人家已落水身亡，確切落水及死亡原因由警方調查中。

事後，消防局第五大隊透過官網表示，每當接獲與溪流相關的緊急通報，心情總是沈重，也再次提醒大家，溪流環境變化快速，即使天氣晴朗，溪水狀況仍可能充滿變數，務必隨時留意安全。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

消防人員抵達現場後，經初步檢視老翁已無生命徵象，旋將遺體搬運上岸，後經家屬到場指認身分。圖／消防局提供
消防人員抵達現場後，經初步檢視老翁已無生命徵象，旋將遺體搬運上岸，後經家屬到場指認身分。圖／消防局提供

死亡 查處

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