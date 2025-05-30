影／石門機車阿伯三芝買衛生紙頻摔倒 血糖過低頭暈仍要騎
新北市三芝區日前有1名63歲阿伯騎機車搖搖晃晃，反覆摔倒仍執意要繼續騎上路，目擊民眾以為是酒駕報案，警方趕抵查看，原來是慢性病導致血糖過低暈眩，最後直接開巡邏車送他回石門區住處。
淡水警分局20日晚上8時許接獲報案，指稱淡金公路有1輛機車行徑異常疑似酒駕，三芝分駐所警員藍富順、楊哲旻立即騎機車沿線查找，在淡金路二段、忠孝街口被人攔下。
熱心民眾指著旁邊的機車說，「剛剛阿伯摔倒在路旁，我把他扶起來，他騎沒幾公尺又摔倒，卻堅持還要再騎」。員警發現63歲潘姓騎士眼神空洞精神恍惚，面對提問語焉不詳，但身上沒有酒味，先把他扶到路邊休息、查驗車籍資料。
後來問出，潘男患有慢性疾病，當晚獨自騎車從石門山區住處，到三芝市區超市購買2袋家用衛生紙，返程途中疑因血糖過低引發暈眩摔倒。警方擔心他的身體狀況再騎機車會危險，於是返所開巡邏車來送他回到7公里外的石門住處。
潘男的兒子說，才覺得奇怪怎麼父親出門買個衛生紙遲遲未歸，最後被警察送回家，還好平安無事，頻向警方致謝。
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