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最會抓人？北市警逮捕術測驗 捷運、交警奪第一、第二

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

北市警技訓練包括射擊、逮捕術和體能測驗，但議員李柏毅指出，根據去年北市警成績排行榜，捷運警察的「逮捕術」測驗成績高居第1，射擊也排第3，體能測驗成績，第1名是婦幼隊，第2名是少年隊，也高於刑警大隊和其他警分局。對此，北市警察局表示，今後會持續加強訓練。

警察人員訓練區分為學科及術科訓練，其中術科訓練對象為全體員警，訓練項目包含射擊及體能（技）訓練。北市警局測驗成績，射擊第1名是市刑大，士林分局第2，第3名是南港分局和捷運警察。李柏毅說，捷運警察排第3名，算是射的比一般分局員警準，逮捕術部分，竟是捷運警察第1，交通警察大隊第2，刑大第3，比交大和捷運警察還差。

李柏毅說，體能測驗部分，排行榜第1名是婦幼警察隊，第2名少年隊，刑大排第3，這不是不行，但有點怪怪的，他知道所有員警都非常辛苦，希望市警局成績好的單位繼續保持，比較不好和不足的地方繼續努力加強。

台北市警局表示，北市各分局員警，有的因需輪班執勤及擔服深夜勤務，碰上要測驗，多少會影響測驗成績。今後將會持續落實訓練，對於動作不標準、成績不好的人，會由教官、助教從旁個別指導，也會聘請專業師資訓練教官、助教，另鼓勵自我訓練體能，希望員警在執勤時都能確保自身及民眾安全。

基層員警表示，測驗成績好壞，與平常練習有關，但北市部分警分局的勤務太多，外勤還要輪夜班，遇到訓練，只好向教官請假，尤其像是跑步等體能訓練，更需要平日練習，勤務較繁重的分局和派出所，訓練時間常被打亂，測驗的成績常排在後段班。

警察逮捕術訓練。圖／警政署提供
警察逮捕術訓練。圖／警政署提供

警察 捷運 北市

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