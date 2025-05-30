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三峽車禍後…標誌已更新 3月內設行人優先區、減速丘

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市三峽區北大國小前重大車禍，造成3死12傷慘劇。新北市交通局表示，已在一周內完成路口的視覺化減速標線增設與通學區標誌放大，後續將在3個月內導入「行人優先區」概念，並設置減速丘、欄杆等實體減速設施，強化學區周邊的交通安全。

交通局專門委員林昭賢指出，事故路段的行人專用號誌及相關標誌標線均正常運作，為進一步提高駕駛人的警覺性，目前由三峽警分局於上下學時段派員協助交通疏導與管制，並新增設路口視覺化減速標線、速限標示及新式通學區標誌，原設於國成街學成路口的「時段性禁止進入」告示牌亦已放大及增設，讓駕駛人更易識別。

林昭賢說，市府將針對北大國小旁國成街導入行人優先區概念，設置實體減速丘，有效引導駕駛人放慢車速。部分人行道路段目前缺乏路緣石保護，也將加裝實體欄杆，確保行人行走安全，以上設施預計3個月內全面完成，並將視實施成效持續檢討調整。

交通局說，事故發生後，教育局已函請各級學校加強交通安全教育，並鼓勵學校針對校園周邊路口或高風險區域進行檢視，如有改善建議，得由校方或相關單位提出會勘申請，共同研擬可行改善方案；也建議學校辦理實地教學與交通演練，提升學童自我保護能力。

交通局說，對於高齡者交通安全，新北市府也透過多元管道持續推動宣導，除了提醒高齡用路人注意自身安全，也將強化高齡駕駛考照與換照的相關提醒與指導，建構更安全的交通環境。

北大國小國成街增設視覺化減速標線。圖／新北市交通局提供
北大國小國成街增設視覺化減速標線。圖／新北市交通局提供

行人 標誌

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