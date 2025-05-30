影／高雄婦逆向撞BMW稱駕駛錯 他傻眼…和警都做了同1動作

1名婦人昨天騎機車穿越黃色槽化線，逆向撞上BMW轎車，車主報警處理，婦人卻稱是轎車撞她，令車主傻眼，貼出行車記錄器影像，說他跟警察瞬間都笑了出來。確實肇事原因由警方調查。

據了解，昨天上午8時許，BMW轎車沿高雄市前鎮區瑞福路直行，婦人自對向車道，疑穿越黃色槽化線線，碰撞轎車後倒下，輕微擦挫傷，BMW車主報警處理。

轎車車主將影像貼上網，留言「行走的人間兵器」，並提及警察一來問婦人怎麼會撞上去的，婦人竟然回說「沒有，是他撞我的」，他跟警察都笑了出來，稱「人在無語到極致果然是會笑的」。

高雄市警前鎮分局今天表示，楊姓婦人（71歲）騎機車至肇事路段左轉，跨越槽化線時，與黃姓男子（31歲）駕駛的BMW轎車碰撞而肇事，雙方都無酒駕情事，黃男未受傷、楊婦受傷送醫治療，無生命危險，初步研判，楊婦不依標線指示行駛肇事，確實肇責由交通大隊釐清。