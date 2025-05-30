影／驚險！台中物流車蝦皮店送貨 空車倒退嚕…連撞5機車

38歲林姓物流士昨晚駕駛物流車到台中市太平區中山路一段的蝦皮店送貨，疑似停車時手煞車未確實拉妥，致物流車竟「空車」向後滑行（倒退嚕）橫越車道，林男正在店內置放包裹，見狀拚命追車，但未及時攔下，物流車在連撞路旁5輛機車、撞擊一處民宅門外護欄後停下，所幸未造成路人受傷。

根據「社會事新聞影音」PO出的影片顯示，當時一輛白色的物流車緩緩的向後滑行，並且橫越車道，只見一男子向著物流車方向快速奔跑，橫越車道追車，就在男子快跑到車旁時，物流車已擦撞路邊的機車、民宅護欄。

台中市警局太平警分局交通分隊小隊長吳俊儒說明，昨晚9時47分許，林姓物流士將物流車停放在太平區中山路一段324號蝦皮門市前，進入店內送貨。疑因林姓物流士未將手煞車拉妥，在他入店內放置包裹期間，物流車忽向後滑行至對向車道，擦撞5輛停放路旁普通重機車及1處民宅門外護欄，所幸未造成其他用路人受傷。目前警方已調閱監視器還原事發經過，釐清肇事原因。