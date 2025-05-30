飼料廠重大工安3死1傷 雲林檢察長今醫院探視被害人陪過端午

家家戶戶過端午，一群因犯罪被害而改變人生的人，仍身處苦難，雲林地檢署檢察長黃智勇和雲林犯保分會主委許倍豐除發放端午慰問金給30戶韾生家庭，還選擇專程到虎尾若瑟醫院探望去年重大工安事件重傷迄今仍住院療傷的劉姓被害人，送上一分關懷，讓傷者倍感窩心。

犯罪保護協會雲林分會慰問30戶馨生家庭，每戶致贈6000元慰問金，傳遞社會溫情，此外，雲林地檢署檢察長黃智勇與犯保雲林分會主委許倍豐，今天偕同前往虎尾若瑟醫院，探視去年虎尾重大工安事故不幸重傷的劉姓被害人。

除致贈慰問金，更貼心帶來劉先生最喜愛的肉鬆麵包取代肉粽，陪伴度過端午佳節，並表達深切關懷之意。這起工安事故發生於去年9月，虎尾鎮一家飼料工廠，施工裝修屋頂，因安全防護不足，4名工人從高空吊車高處墜落，釀成3死1重傷的重大意外。

50歲的劉姓被害人，是事件中唯一倖存者，但身受重創，身為家中經濟支柱並肩負照顧高齡母親的責任，在事故中全身多處骨折與內傷，至今仍仰賴呼吸器呼吸，生活與復健的艱辛，一家全靠由其長姊照護，家庭壓力十分沉重。

犯保雲林分會在事故發生後，主動提供法律諮詢、訴訟協助、每月提供重傷生活津貼、醫療補助金、年節慰問金及生活物資等援助，並透過社福多元管道，穩定其家人生活。