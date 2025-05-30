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高雄男乘三輪電動輪椅一路狂飆行駛快車道 路人吃驚：靈魂般飄移

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1名男子騎乘三輪電動輪椅，行駛快車道，趁旁邊車輛停紅燈，直接橫切過馬路，令路人直為他捏把冷汗。警方今天表示，男子騎乘輔具不在畫設的人行道通行，可罰500元。

據了解，昨天這名男子戴安全帽乘坐三輪電動輪椅行駛車道，有路人在北高雄的民族路就看見他一路快速行駛路上，沒想到騎到南高雄新興區民生一路，還行駛快車道，在民生一路與民權路口，趁車輛停紅燈，直接左轉沿行人穿越道快速過馬路。旁邊的用路人見狀，錄下影像貼上網路。

貼網內容說這名男子「還戴安全帽，超有安全意識」、「靈魂般的飄移在快車道」穿越大馬路，希望男子家人好好規勸一下。

新興警分局今天表示，未接獲相關報案，檢視該影片內，男子使用輔具的行駛快車道，已明顯違反道路交通管理處罰條例「不在畫設之人行道通行」，可處罰500元以下罰鍰。警方呼籲，使用輔具時仍應遵守規定行走，切勿違規以免造成自身或他人危害。

1名男子乘坐三輪電動輪椅行駛快車道，令路人吃驚。圖擷取自Threads
1名男子乘坐三輪電動輪椅行駛快車道，令路人吃驚。圖擷取自Threads
1名男子乘坐三輪電動輪椅行駛快車道，令路人吃驚。圖擷取自Threads
1名男子乘坐三輪電動輪椅行駛快車道，令路人吃驚。圖擷取自Threads

車道 人行道

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