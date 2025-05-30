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影／雨衣男走上國道被撞不治 家屬：3年前清明節曾見過一面

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣60歲謝姓男子昨深夜走上國1，在北上212公里處穿越高速公路時，被3輛車追撞，送衛福部彰化醫院急救不治。國道三隊警察聯絡到謝男的家屬，家屬告訴警方，最後一次見面到謝男是3年前清明節，未料再接獲消息已天人永隔。

彰化醫院急診室主任黃鎧翊今表示，謝男被送醫院時休克昏迷，到院檢傷右手肘、右腿骨折變形，隨即沒生命跡象，經急救30分鐘仍不治。

警方調閱錄影監視畫面，昨夜下雨，謝男穿雨衣走上國1，穿越高速公路疑似要跨過分隔護欄到南下車道，在內側車道先被一輛轎車車撞到，再被52歲林姓女駕駛人開轎車撞上，最後被45歲林姓男駕駛人開轎車輾過，兩名林姓駕駛人都留在現場，並通報警方趕到處理。

警方根據謝男身上證件找到家屬，家屬到案告訴警方，3年前清明節見到謝男，之後互未聯絡，不知他的生活狀況，沒想到清明節前夕接到噩耗，親人都不清楚他為何走上高速公路、要去哪裡。

警方調閱監視錄影畫面，另一輛撞到謝男的轎車還在清查，車禍真正發生原因也尚待釐清。

謝姓男子昨夜走上國1，在北上212公里內側車道轎車被撞成重傷。圖／民眾提供
謝姓男子昨夜走上國1，在北上212公里內側車道轎車被撞成重傷。圖／民眾提供
謝姓男子昨夜走上國1，在北上212公里內側車道被撞重傷，國道警方到場處理。圖／民眾提供
謝姓男子昨夜走上國1，在北上212公里內側車道被撞重傷，國道警方到場處理。圖／民眾提供

高速公路 清明節

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