大甲救護車清晨出勤歸隊遭BMW撞翻 一共3車4人全送醫

台中市大甲區今日清晨6時發生一起救護車與轎車碰撞車禍，台中市消防局表示，1輛救護車於執勤救護任務結束返隊途中，在大甲區新政路456號前遭對向兩輛轎車先後撞擊，救護車當場側翻，現場無人員受困，共計有4名人員受傷，皆由大甲光田醫院救護車送往醫院救治，所幸皆為輕微外傷，詳細事禍原因有待警方調查釐清。

中市消防局表示，今日清晨大甲消防分隊1輛救護車出勤載送患者就醫，任務結束返隊途中，救護車行經大甲體育場旁，順天國中後門時，遭對向一輛肇事黑色BMW車撞上，再遭白色轎車撞上，現場共計有3輛車發生事故，救護車側翻，轎車車頭凹陷，兩名消防員與轎車男駕駛與一名男乘客共4人受傷送醫。

大甲光田醫院指出，消防員周男46歲，右鎖骨脫臼、身體挫傷，治療後離院門診追蹤；葉男39歲駕駛身體挫傷、意識清楚，治療後離院門診追蹤；大甲李綜合指出，黑色小客車45歲陳男頭部挫傷，白色自小客車45歲黃男四肢擦挫傷，意識清楚、頸部疼痛、下肢發麻，包紮治療後離院。 大甲區今日清晨6時發生一起救護車與轎車碰撞車禍，救護車於執勤救護任務結束返隊途中，遭對向兩輛轎車先後撞擊，救護車當場側翻。圖／台中市消防局提供 大甲區今日清晨6時發生一起救護車與轎車碰撞車禍，黑色BMW轎車肇事車頭毀損。圖／台中市消防局提供 大甲區今日清晨6時發生一起救護車與轎車碰撞車禍，白色自小客車同樣撞擊後車頭全毀。圖／台中市消防局提供 黑色BMW肇事，致救護車翻車，並波及一輛白色轎車。圖／台中市消防局提供