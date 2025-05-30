桃園市大園警分局昨(29)日下午，在分局大禮堂辦理大園、三菓、觀音、新坡派出所所長布達典禮，由分局長吳傳銘親自主持，地方民代、里長、仕紳等貴賓到場觀禮，期許新任所長能有更好的表現，與地方上維持「警民一家親」的良好互動。

大園分局辦理大園、三菓、觀音、新坡派出所所長布達典禮。圖：警方提供

大園分局指出，此次所長異動是因應大園、觀音、新坡等三個派出所所長調任他分局，經通盤考量人事及轄區狀況，由三菓所所長吳邦丞接任觀音所所長、楊梅分局偵查隊副隊長張家維接任大園所所長、桃園分局中路所副所長翁健智接任三菓所所長、蘆竹分局警務員接任新坡所所長。

大園分局將全力讓轄區民眾能有安全、安穩、安心的生活環境。圖：警方提供

大園分局長吳傳銘表示，四位新所長都有相當豐富的外勤經驗，能夠體會同仁的辛苦，期許他們能做好派出所的管理工作，並能無縫接軌迅速掌握轄內治安、交通狀況，與地方上建立良好的關係，結合民力共同維護治安，讓轄區民眾能有安全、安穩、安心的生活環境，成為一位體恤部屬好所長。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園分局4派出所所長交接 攜手民力打造安穩生活環境