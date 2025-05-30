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影／50歲男等紅燈心肌梗塞 警52秒到…幫CPR喊「挺住」救回一命
台中林姓男子昨晚騎機車等紅燈時心肌梗塞，突倒地失去呼吸心跳，正好警員施呈諭行經聽見呼救聲，短短52秒趕抵現場，立即替林CPR(心肺復甦術)還不停喊「加油啊」、「挺下去」，還有1名護理師也加入救援，持續壓胸直至消防隊到場接手，林送醫恢復心跳、意識，坦言「忘記整個經過」，但感謝警員、民眾將他從鬼門關拉回。
台中第五分局指出，林男（50歲）昨晚7點多行經北屯區軍功路、東山路口，正在等紅燈時心肌梗塞發作，瞬間失去意識連人帶車往右倒地，周圍民眾目睹嚇壞，紛紛上前呼喊但他都沒反應，趕緊大聲呼救、請附近店家幫忙報案。
當時北屯派出所警員施呈諭因服交整勤務，正好在事發的對向路口，他察覺異狀馬上加速前往了解，從林男昏迷倒地，到施員趕赴現場，短短才52秒。
施員發現林男意識不清，前後給予疼痛刺激、測量脈搏及心跳，驚覺他已經失去呼吸心跳命危，趕緊先給予CPR搶救，過程中還有1女子表示是護理師，見狀也加入施作心肺復甦術，2人不間斷把握黃金救援時間，一直到消防隊到場接手使用AED(自動體外心臟電擊去顫器)電擊。
施員當時替林男CPR時，還不停喊「加油啊」、「挺下去」，一旁護理師也拍打呼喊「先生，救護車來了喔，有沒有聽到」、「撐下去」，待消防員抵達時也馬上告知「OHCA(到院前心肺功能停止)，有給予CPR」，其他熱心民眾也在旁幫忙撐傘擋雨、幫抬擔架。
林男經緊急送慈濟醫院後搶救順利恢復呼吸心跳、意識，醫師也診斷他心肌梗塞，後續仍需要住院觀察治療。
警方也到院關心林男，他坦言當時昏迷「完全忘記事發過程」，但很感謝當下警員、護理師第一時間伸出援手，爭取寶貴救援時間讓他從鬼門關前回來。
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