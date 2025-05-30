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北市Uber計程車駕駛疑精神不濟 衝撞路邊13輛汽機車1人骨折

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安區愛國東路與金華街183巷口，昨天（29日）晚間9時25分發生嚴重車禍，一輛Uber計程車駕駛疑似精神不濟，兩度衝撞路邊，不但擦撞毀損3輛汽車及10輛機車，還波及36歲張姓男子右腳骨折，警方將56歲肇事陳姓駕駛帶回訊問，並將受傷張男送醫救治。

大安分局指出，昨天晚間陳姓男子駕駛Uber計程車要回家，沿愛國東路西往東直行過金華街183巷後，疑似疲勞駕駛，先是在台北聖殿教堂旁，偏向碰撞路邊3輛汽車，但陳姓駕駛並未停留，繼續前行後，又在金華街199巷與麗水巷口，再度擦撞10輛停放路邊機車。

附近民眾聽到「碰！」地一聲，就見一整排機車被撞東倒西歪，路人張姓男子閃躲不及，遭被撞的機車壓倒，造成右腳開放性骨折哀嚎不已。

轄區警方立即將傷者送醫救治，肇事陳男酒測值為0，他肇事後意識清醒，沒有明顯外傷，拒絕送醫後接受警方訊問，詳細肇事責任及原因，還要進一步調查釐清。

台北市大安區29日晚間9時許，一輛Uber計程車駕駛疑似精神不濟，兩度衝撞路邊，擦撞毀損3輛汽車及10輛機車，並造成一名路人受傷。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安區29日晚間9時許，一輛Uber計程車駕駛疑似精神不濟，兩度衝撞路邊，擦撞毀損3輛汽車及10輛機車，並造成一名路人受傷。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安區29日晚間9時許，一輛Uber計程車駕駛疑似精神不濟，兩度衝撞路邊，擦撞毀損3輛汽車及10輛機車，並造成一名路人受傷。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安區29日晚間9時許，一輛Uber計程車駕駛疑似精神不濟，兩度衝撞路邊，擦撞毀損3輛汽車及10輛機車，並造成一名路人受傷。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安區29日晚間9時許，一輛Uber計程車駕駛疑似精神不濟，兩度衝撞路邊，擦撞毀損3輛汽車及10輛機車，並造成一名路人受傷。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安區29日晚間9時許，一輛Uber計程車駕駛疑似精神不濟，兩度衝撞路邊，擦撞毀損3輛汽車及10輛機車，並造成一名路人受傷。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安區29日晚間9時許，一輛Uber計程車駕駛疑似精神不濟，兩度衝撞路邊，擦撞毀損3輛汽車及10輛機車，並造成一名路人受傷。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安區29日晚間9時許，一輛Uber計程車駕駛疑似精神不濟，兩度衝撞路邊，擦撞毀損3輛汽車及10輛機車，並造成一名路人受傷。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安區29日晚間9時許，一輛Uber計程車駕駛疑似精神不濟，兩度衝撞路邊，擦撞毀損3輛汽車及10輛機車，並造成一名路人受傷。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安區29日晚間9時許，一輛Uber計程車駕駛疑似精神不濟，兩度衝撞路邊，擦撞毀損3輛汽車及10輛機車，並造成一名路人受傷。記者廖炳棋／翻攝

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