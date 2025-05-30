台東成功鎮1間餐廳 凌晨疑瓦斯外洩發生火警
台東縣成功鎮五權路1間餐廳今天凌晨發生火警，消防局成功大隊獲報迅速馳援撲滅火勢，幸無人員傷亡。火警原因由火災調查人員進一步鑑定釐清。
消防局指揮中心表示，凌晨12時01分接獲報案，指出位於成功鎮五權路26號「鯊魚黑幫餐廳成功店」傳出火警，立即派遣成功、長濱及東河等分隊，共出動消防車10輛、14警消及12義消人力前往搶救。
警消抵達現場時，餐廳已出現火光及濃煙，人員立即拉水線滅火，半個小時內將火勢控制，成功防止火勢蔓延。
據初步了解，火災發生時傳出明顯爆炸聲響，是否為瓦斯外洩導致，確切起火原因及相關財損，仍待火調人員進一定調查。
消防局呼籲各商家與住戶，定期檢查瓦斯管線設備與瓦斯桶安全性，確保通風良好，防止類似事件再次發生。民眾若發現瓦斯異味，應立即通風並通知專業單位處理，避免發生危險。
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