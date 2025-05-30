太魯閣號出軌 二審認李義祥肇逃加重刑責

台鐵太魯閣號4年前撞車出軌奪49命，釀禍包商李義祥二審被依過失致死、肇事逃逸、妨害投標罪判刑，刑責從一審7年10月加重到12年6月，關鍵在於肇事逃逸部分改判有罪，量刑採最上限。越籍移工華文好維持無罪，全案可上訴。

審判長林信旭說明，李義祥肇事逃逸由無罪改判有罪，是因當時李從事故發生的東正線移動至相距約100多公尺的西正線，要求工人離開，違反停留現場的義務；且事發未及時求援，合議庭認定他違背「即時協助救護被害人」義務，原審諭知無罪難認為允洽，因此改判，量處最高刑度7年。

至於妨害投標罪，一審處李義祥法定最高刑3年，二審時考量其他案子並未判到這麼重，且與後面的過失致死隔2年多，沒有明顯因果關係，撤銷改判有期徒刑10月。

至於受害者家屬主張李義祥涉犯「不作為殺人罪」，林信旭說，合議庭衡量李義祥當時拖拉吊卡大貨車企圖扶正，操作不慎才翻覆，認定有過失；但大貨車翻落鐵軌到被撞上僅1分多鐘，一般人都會驚慌失措，無法因沒有立即反應就認定有殺意，李的不作為構成肇事逃逸，但無法認定有殺人犯意。

受害者家屬團體「太魯閣的眼淚」表示，二審刑度重很多，但無論如何都沒辦法與49人死亡的重大侵害相稱；能理解花蓮高分院已努力依法認定罪刑，過失致死及肇事逃逸罪都判到法定刑上限，對此給予認可，「能稍稍撫慰心中的傷疤。」陳姓家屬感嘆，李義祥不管判多重，都無法換回49條人命。

對華文好維持無罪判決，受害家屬指出，大貨車行車記錄器、運安會報告等都顯示華和李義祥共同參與，法官認為華未參與，「深感遺憾」。

二審合議庭認為駕挖土機拖拉大貨車是李義祥獨自的決定，華文好並未參與謀議，華的行為與吊卡大貨車翻墜鐵軌致生死傷，難認有因果關係，駁回上訴。