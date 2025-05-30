聽新聞
0:00 / 0:00
過期豬排改標銷門市、團購 2年倒貨上萬片
彰化縣全芳味食品公司涉嫌竄改過期冷凍豬排有效期限，流入超市賣場、LINE團購及直播銷售，去年上游生產商發現提告，但上萬片過期2年的豬排已被消費者吃下肚。高雄地檢署昨依違反食品安全衛生管理法起訴蔡姓負責人，向法院求處2年以上重刑。
檢方查出，全芳味於2022年4月進貨2萬3千片豬排，有效期限只到2022年9月，但透過門市及LINE團購賣出不到2千片，蔡姓負責人不甘損失，將滯銷的2萬多片豬排修改有效日期重新上架。透過門市及團購賣到去年6月，仍有1萬多片沒賣完，他又出貨上百片給臉書直播主銷售，另有3600片賣給台南、高雄連鎖超市、賣場。
去年10月，生產商員工無意間在臉書看到超市在賣這款停產2年以上且全面下架的豬排，而向高雄地檢署提告，並要求蔡姓業者回收商品。
檢警去年12月16日會同高雄市、彰化縣及南投縣衛生局到全芳味公司倉庫搜索，查扣進出貨明細及冷凍倉庫內存放的大批過期食品，估計已有上萬片早已被消費者吃下肚。
檢方指出，全芳味蔡姓負責人涉犯食安法，情節重大足以危害人體健康，以及涉嫌詐欺取財、偽造文書、虛偽標記罪嫌，予以起訴，建請法院從重量處2年以上徒刑，並對全芳味公司科處500萬元罰金及沒收30萬元犯罪所得。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言