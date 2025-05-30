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台東2人落水2晚搜救無果 家屬：希望奇蹟出現
台東5歲林姓男童及救人的55歲陳姓釣客前天在太麻里溪出海口落水失聯，警消昨發動陸、海、空搜尋仍下落不明，家屬心急如焚，男童家屬心情低落的說，「一切發生得太快，希望孩子和陳先生都平安歸來」。
這起落海意外發生於前天傍晚6時多，林姓男童隨祖父到太麻里溪出海口釣魚，嬉戲時突遭大浪沖走，一旁55歲陳姓釣客發現後馬上跳入水中救人，不料也遭大浪捲走，生死未卜。
海巡及消防人員徹夜搜尋，家屬前晚起即在岸邊焦急守候，海巡第13岸巡隊昨增大搜救量能，除在岸際南北兩端徒步搜尋，也派1艘巡防艇及1艘橡皮艇在海上搜救，並申請空勤直升機及無人機空搜，仍無所獲。
陳姓釣客哥哥說，他弟弟本來在西螺果菜市場工作，3年前回台東老家務農，兄弟倆前天到出海口南邊釣魚，看到男童和祖父在北邊嬉戲，結果被海水沖走，他弟弟第一時間跳水救人，起初還聽到男童的哭叫聲，但他打算拿空水桶吊掛無人機投放時，已經看不到人。
他說，弟弟平時熱心助人，遇到男童落水，奮不顧身去救人，只希望奇蹟出現，讓弟弟和男童都平安歸來。
男童家屬表示，男童很乖巧，被海浪沖走後祖父自責不已，家人也相當難過，「誰都不願發生這樣的事」。
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