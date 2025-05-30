台東2人落水2晚搜救無果 家屬：希望奇蹟出現

台東太麻里溪出海口前天傍晚落水失聯的林姓男童及陳姓釣客仍下落不明，海巡及消防持續擴大搜尋。記者尤聰光／攝影

台東5歲林姓男童及救人的55歲陳姓釣客前天在太麻里溪出海口落水失聯，警消昨發動陸、海、空搜尋仍下落不明，家屬心急如焚，男童家屬心情低落的說，「一切發生得太快，希望孩子和陳先生都平安歸來」。

這起落海意外發生於前天傍晚6時多，林姓男童隨祖父到太麻里溪出海口釣魚，嬉戲時突遭大浪沖走，一旁55歲陳姓釣客發現後馬上跳入水中救人，不料也遭大浪捲走，生死未卜。

海巡及消防人員徹夜搜尋，家屬前晚起即在岸邊焦急守候，海巡第13岸巡隊昨增大搜救量能，除在岸際南北兩端徒步搜尋，也派1艘巡防艇及1艘橡皮艇在海上搜救，並申請空勤直升機及無人機空搜，仍無所獲。

陳姓釣客哥哥說，他弟弟本來在西螺果菜市場工作，3年前回台東老家務農，兄弟倆前天到出海口南邊釣魚，看到男童和祖父在北邊嬉戲，結果被海水沖走，他弟弟第一時間跳水救人，起初還聽到男童的哭叫聲，但他打算拿空水桶吊掛無人機投放時，已經看不到人。

他說，弟弟平時熱心助人，遇到男童落水，奮不顧身去救人，只希望奇蹟出現，讓弟弟和男童都平安歸來。

男童家屬表示，男童很乖巧，被海浪沖走後祖父自責不已，家人也相當難過，「誰都不願發生這樣的事」。