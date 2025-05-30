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4人盜獵9隻梅花鹿、賣鹿茸 屏東檢警起訴

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

去年11月恆春地區有旅客揭露不法分子在墾丁國家公園獵殺梅花鹿屏東檢警成立專案，查獲滿州鄉陳姓男子等4人19個月共獵殺9隻梅花鹿，販售鹿茸、鹿頭骨與鹿肉牟利，全案近日偵結，檢方依違反動物保護法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴。

起訴書指出，陳姓男子等4人是屏東滿州鄉人，其中1人為漢人，3人為原住民， 2023年3月到2024年9月間，4人分持獵槍在墾丁國家公園境內的社頂公園附近狩獵梅花鹿，據手機內照片與對話紀錄分析，共獵殺9隻梅花鹿摘取鹿茸圖利，每兩售價200至300元，另鹿肉每斤賣150元、鹿角每支500元，帶角整副鹿頭骨售價2500元至3000元間。

檢方指出，陳姓男子將原住民獵槍出借另名陳姓原住民，已偏離原住民傳統文化、祭儀或狩獵生活的價值內涵，無法援用與槍砲彈藥刀械管制條例第20條第2項的規定排除違法性。此外，鹿茸屬可循環生長的資源，宰殺取材屬不必要的虐殺行為，因此依動保法第25條提起公訴。屏東地檢署表示，民眾若有不法獵捕行為，檢警機關將嚴查嚴辦，絕不寬貸。而鹿茸也應由合法養鹿場依規定採收，大眾切勿因一己私利破壞珍貴自然資源。

屏檢專案小組發現犯嫌手機內有疑似盜獵梅花鹿及獵槍照片。圖／屏檢提供
屏檢專案小組發現犯嫌手機內有疑似盜獵梅花鹿及獵槍照片。圖／屏檢提供
專案小組發現犯嫌手機內有疑似盜獵梅花鹿照片。圖／屏檢提供
專案小組發現犯嫌手機內有疑似盜獵梅花鹿照片。圖／屏檢提供

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