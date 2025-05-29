人過馬路不走斑馬線罰1800元？基隆警方：假訊息
基隆市長謝國樑上任後，先推「行人友善」政策，促使汽車行經路口禮讓行人，近期再推「行人有序」政策，加強取締行人違規。在此同時，網路流傳6月1日起取締行人違規，只要不走斑馬線，一律罰1800元等資訊，基市警方今天表示，那是假訊息，但仍請行人勿違規。
基隆市警局今天表示，近日LINE群組廣傳一則短文，內容是6月1日開始，只要不走斑馬線一律開罰1800元、本月20日開始紅燈右轉罰5400元，3次吊銷駕照，以及超速由1200至2400元，調高到6000元， 每超速 1公里加罰100 元，限速60公里開80公里，要罰8000元等，這些都是假訊息，提醒民眾勿隨意傳遞誤導他人。
基市警局交通警察隊表示，這些網路謠言在2023年、2024年5月都曾一度大量被轉傳，實情是現行道路交通管理處罰條例規定，行人未依規定擅自穿越車道，處500元罰鍰行之有年，並非謠傳的1800元。民眾若對交通規則有疑問，都可致電詢問警察機關。
基隆市警察局統計，自去年11月起推動「行人有序」專案工作執行計畫」，今年年2月起加強執法，今年至今共計舉發行人違規2282件。行人交通事故發生124件，較去年同期181件減少57件，下降幅度達31.5%。警方將持續執行人有序專案，請全體用路人務必遵守交通規則，除避免荷包失血，也更是確保自身安全。
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