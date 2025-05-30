扭蛋機夾帶成人用品 民眾檢舉無門 雙北將納管

針對部分扭蛋機暗藏18禁色情玩具，民眾檢舉無門，台北市長蔣萬安（左）昨天在答詢時表示，未來將由商業處主責。記者曾學仁／攝影

扭蛋機遍布雙北，卻暗藏成人玩具，還出現按摩棒吊飾，議員曝民眾檢舉無門。台北市長蔣萬安說，扭蛋機出現的問題分散各局處轄管，商業處將主責與局處研商解決方案，在市內整體稽查。新北經發局指出，建立跨局處通報機制裁處。

蔣萬安昨赴議會市政總質詢備詢，議員柳采葳質詢時，先拿一顆扭蛋給蔣萬安，蔣撕開後，柳問「內容物是什麼？可以講得隱晦一點」，蔣萬安端詳一番說「成人用品」。柳采葳說，就是一個按摩棒吊飾，是18禁的成人用品，卻藏在台北市的扭蛋機裡。

柳采葳指出，扭蛋機隨處可見，很多在校園、補習班旁，但詢問社會局、產發局等6個局處，都說不歸他們主管，甚至連扭蛋機在哪、有多少台市府都無法掌握。

柳采葳說，根據消基會報告，日前調查15件扭蛋商品發現不合格率高達100%，除了有18禁用品外，還有內容物標示不清問題，完全不符法規；2018年迄今僅針對娃娃機規範，應該要在自治條例明文規定扭蛋機販售行為，優先清查學區、捷運站、公有市場、地下街等區域。

商業處長高振源指出，目前扭蛋機都是以一般商品販售行為處理，要求業者在扭蛋機外觀，就要將商品標示寫上，未來會針對熱區或特定區域加強稽查。

蔣萬安表示，依自助選物販賣事業管理規範，主管機關為商業處，因現在機臺出現的問題，分散在各局處，將請商業處主責，邀集各單位開會研討，可能暗藏的賭博、色情或犯罪行為共同研究，如何稽查以及違規、違法行為開罰。

新北市經發局表示，新北市自助選物販賣事業管理自治條例自2023年9月1日開始施行，自治條例明定不可擺放成人用品。宣導期過後，2024年起由經發局主動針對境內選物販賣機店不定期查察，另針對成人情趣用品部分。已建立跨機關通報管道，如現場查有擺放情趣用品，將移請社會局依兒童及少年福利與權益保障法裁處。