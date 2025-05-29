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道具賽上演！台61貨車載水塔邊開邊掉 後車驚險急閃
跑跑卡丁車道具賽？台61線近日發生驚險一幕，一輛貨車載運3個水塔高速行駛在道路上，疑似沒捆綁好導致其中一個水塔掉落車道，後方車輛驚險閃避。警方表示未接獲報案，但依規定車輛裝載貨物散落可處最高18000元以下罰鍰。
有網友在網路PO出畫面，近日開車行經台61線高架路段快車道，右前方一輛貨車載著3個大水塔及雜物高速行駛，結果水塔未妥善綁妥，加上車輛晃動及強風，其中一個大水塔竟掉落車道，一路滾到後方，開在後面的車輛嚇到急閃，所幸沒有造成車禍發生。
對此大園交通分隊說明，依據道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，車輛裝載貨物有散落情形，可處新台幣3000元以上18000元以下罰鍰，呼籲民眾開車上路前，應確實將裝載的貨物固定穩妥，避免發生危險。
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