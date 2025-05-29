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疑計程車左轉未讓直行 雙載機車噴飛1命危…搶救數小時恢復心跳

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

46歲翁姓男子今天上午駕駛多元化計程車要左轉，與直行的雙載機車發生碰撞，機車撞上汽車右側車身，32歲呂姓騎士與乘客都噴飛倒地；原本呂傷勢嚴重，到院前失去呼吸心跳，乘客輕傷，經醫院數小時搶救過後，呂恢復呼吸心跳，稍早轉入加護病房

台南市消防局指出，上午8時57分獲報，中西區海安路一段與府前路二段需要緊急救護勤務，現場為交通意外；患者2位包括乘客吳姓男子，25歲，意識清楚，臉部撕裂傷及肢體擦傷，呂姓男騎士32歲，肢體變形、頭部受創，OHCA，皆後送成大醫院。

轄區台南市警第二分局趕往，查出46歲翁姓駕駛沿海安路一段南向北至海安、府前路口左轉時，與機車沿海安路一段北向南直行時發生碰撞，導致機車駕駛、乘客送成大醫院救治；初步研判是左轉車未讓直行車，翁姓駕駛無酒精反應、駕照正常。

第二分局交通分隊分隊長戴川盛指出，機車騎士抽血值還在檢驗中，由於騎士經過緊急搶救，稍早已轉入加護病房，持續救治中；全案將待被害人提出過失傷害告訴，製作筆錄，才會將計程車駕駛移送偵辦，詳細事故原因持續調查釐清中。

分局呼籲駕駛人，行經有號誌路口轉彎時要讓直行車先行，駕駛人要專心行車，注意車前狀況，使人車都能保持在最佳狀況，以維護用路人車安全。

台南市中西區海安路與府前路口今天上午發生一起嚴重車禍，46歲翁姓男子駕駛多元化計程車要左轉，與直行的雙載機車發生碰撞。記者袁志豪／翻攝
台南市中西區海安路與府前路口今天上午發生一起嚴重車禍，46歲翁姓男子駕駛多元化計程車要左轉，與直行的雙載機車發生碰撞。記者袁志豪／翻攝
台南市中西區海安路與府前路口今天上午發生一起嚴重車禍，46歲翁姓男子駕駛多元化計程車要左轉，與直行的雙載機車發生碰撞。記者袁志豪／翻攝
台南市中西區海安路與府前路口今天上午發生一起嚴重車禍，46歲翁姓男子駕駛多元化計程車要左轉，與直行的雙載機車發生碰撞。記者袁志豪／翻攝
台南市中西區海安路與府前路口今天上午發生一起嚴重車禍，46歲翁姓男子駕駛多元化計程車要左轉，與直行的雙載機車發生碰撞。圖／翻攝自臉書社團爆費公社公開版
台南市中西區海安路與府前路口今天上午發生一起嚴重車禍，46歲翁姓男子駕駛多元化計程車要左轉，與直行的雙載機車發生碰撞。圖／翻攝自臉書社團爆費公社公開版

車禍 計程車 機車騎士 加護病房

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影／台南計程車疑左轉未禮讓撞雙載機車 騎士OHCA送醫

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