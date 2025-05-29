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太魯閣號案禍首李義祥肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

北市醉漢買米酒被拒 跟店員互嗆「我有病」下秒徒手砸店

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

42歲陳姓男子昨天中午酒醉，跑進中正區延平南路某統一超商買米酒，不滿店員不賣他，大喊「我有病」，孰料遭店員回嗆「我也有病啊」，一時怒氣大發，暴怒推倒超商內包括現萃茶、收銀機等物品，現場頓時凌亂不堪，員警獲報趕抵，依現行犯逮捕陳男，警詢後依毀損罪移送法辦。

中正二分局南海路派出所昨天中午11點多獲報，轄內延平南路某統一超商有糾紛趕抵，詢問了解，陳男因不滿買米酒被拒，一氣之下徒手推倒包括現萃茶、收銀機、熱壓吐司機等機器，架上貨品也倒落一地。

員警趕抵，犯嫌陳男還在現場，立刻依現行犯逮捕，店員供稱，見陳男渾身酒氣，已在超商外喝了兩瓶米酒，又拿一瓶米酒到櫃檯要結帳，考量社區治安疑慮，因此拒絕結帳稱，沒想到對方暴怒大喊「我有病」，下一秒就徒手砸店。

陳男警詢時坦承犯行，但不滿稱「我身上有錢啊」，更指控說，「我說我有病，沒想到店員回嗆『我也有病』，離開櫃檯後，才爆氣推倒機器等物品」。

由於陳男渾身酒氣，員警為了讓犯罪事證更加精確，確認他有喝酒，對他酒測，他酒測值每公升0.87毫克，警詢後依毀損罪移送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市警局中正二分局。圖／聯合報系資料照
台北市警局中正二分局。圖／聯合報系資料照

超商 櫃檯 店員

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