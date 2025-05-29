「我的車呢？」8旬老翁烈日中迷途 戴安全帽忘記車在哪

82歲蔡姓老翁昨天頭戴安全帽、獨自在炎熱天氣中步行徘徊街頭，巡邏員警上前關心，經查證身分是家屬通報失蹤協尋的老人家；警方將他帶回派出所過程，蔡一直詢問「我的車呢？」員警返回現場幫他尋找，直接上車將電動三輪車騎回派出所，一併通知家屬領回。

台南市警第六分局灣裡派出所副所長黃世棕與警員林葦華昨天下午3時許在南區興南街巡邏時，發現82歲蔡姓老翁獨自步行，頭戴安全帽、行徑異常；員警關懷詢問，老翁僅說得出自己名字，但記不得住家地址、電話、家人資料，僅表示騎車出門後，就與家人失聯。

員警研判老翁疑似患有失智症，經以名字查證身分，確認是家屬昨天稍早通報失蹤協尋的長者；警方將蔡護送回派出所過程，蔡表示昨天獨自騎乘電動三輪車自金華路一段前往灣裡地區，不斷詢問員警「我的車呢、有看到我的車嗎」。

警方請蔡不用擔心，先帶他回派出所休息，依規定撤銷協尋通報，並通知其家屬前往；同時，員警也返回現場附近搜尋，並在明興路1322號前電動三輪車，直接上車騎回派出所，讓家屬一併領回。家屬表示，老翁出門後就聯繫不上，十分擔心，感謝警方迅速找到人。