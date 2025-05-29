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鎖定蝦皮無人店盜取現金…跑遍5縣市 竊盜集團一個月得手500萬

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

桃園市31歲陳姓慣竊，夥同友人組成竊盜集團，從今年4月開始，專門鎖定跨境電商蝦皮自取店，趁夜深人靜無人時，撬開自助繳費機錢匣盜取現金，截至5月下旬，短短一個多月就偷走500多萬元現金，刑事警察局偵查第四大隊第二隊與桃園、苗栗、新竹等警方組成專案小組，陸續逮捕陳嫌等13人，依加重竊盜罪嫌，疑送地檢署偵辦，其中陳嫌為首等10名犯嫌，遭法院裁定羈押禁見。

刑事局表示，陳嫌是竊盜、毒品慣犯，他缺錢花用，分別找來同樣有竊盜、毒品前科的友人，鎖定蝦皮自取店行竊現金；為避免警方鎖定目標，陳嫌每次只找一、兩人，犯案後再找另外的同夥作案下一票。

為躲避警方查緝，陳嫌等人作案前先行竊車輛，用黑色簽字筆塗改車牌，或將兩片車牌各裁切一半，拼貼成一面完整車牌後掛在車輛，同時自己也換變裝，戴安全帽或鴨舌帽、口罩，作案前後更換衣服，讓警方追緝困難。

陳嫌等人作案時，一人在外把風，進入自取店直接拿鐵撬、油壓剪等工具撬開錢匣，儘管自取店有警報器，但因作案時間僅有數分鐘，警方到場後陳嫌等人已逃。短短一個多月，陳嫌等人在桃園、新竹、苗栗、彰化、嘉義等地犯案32起，盜取現金及自取店財產損失約5百萬元。

警方調閱監視器追查嫌犯去向，4月至5月間發動3次緝捕行動，陸續逮捕陳嫌等13人，查扣作案贓車、衣物及部分贓物，依加重竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。

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桃園市陳姓男子夥同共犯，用鐵撬、油壓剪等工具，行竊蝦皮自取店自助繳費機內的現金，圖為被盜取的繳費機錢匣。記者廖炳棋／翻攝
桃園市陳姓男子夥同共犯，用鐵撬、油壓剪等工具，行竊蝦皮自取店自助繳費機內的現金，圖為被盜取的繳費機錢匣。記者廖炳棋／翻攝
桃園市陳姓男子夥同共犯，用鐵撬、油壓剪等工具，行竊蝦皮自取店自助繳費機內的現金，圖為作案工具。記者廖炳棋／翻攝
桃園市陳姓男子夥同共犯，用鐵撬、油壓剪等工具，行竊蝦皮自取店自助繳費機內的現金，圖為作案工具。記者廖炳棋／翻攝
桃園市陳姓男子夥同共犯，用鐵撬、油壓剪等工具，行竊蝦皮自取店自助繳費機內的現金，圖為陳嫌等人偽造車牌。記者廖炳棋／翻攝
桃園市陳姓男子夥同共犯，用鐵撬、油壓剪等工具，行竊蝦皮自取店自助繳費機內的現金，圖為陳嫌等人偽造車牌。記者廖炳棋／翻攝
刑事局逮捕行竊蝦皮自取店繳費機現金嫌犯，左一為林姓共犯。記者廖炳棋／翻攝
刑事局逮捕行竊蝦皮自取店繳費機現金嫌犯，左一為林姓共犯。記者廖炳棋／翻攝

蝦皮 竊盜 桃園地檢署 新竹

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