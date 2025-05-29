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國3驚險車禍！轎車雨中失控衝出護欄 車頭近全毀女駕駛傷
34歲陳姓女子駕駛一輛馬自達灰色轎車，今天下午2時許，行經國道3號北向烏日路段時，疑因天雨路滑、視線不佳，失控撞擊外側護欄後，衝出國道邊坡，並卡在排水溝，由於衝擊力道大，轎車車頭、左側後車門幾乎全毀，陳女受傷送醫。
從現場照片發現，這輛灰色轎車車頭幾乎全毀，引擎蓋嚴重扭曲向上掀起，前保險桿已脫落，內部零件外露，左側後方車門也遭受嚴重撞擊，呈現大面積凹陷變形，周遭散落著車體碎片，可見撞擊力道之猛烈。
國道公路警察局第七公路警察大隊說明，今天下午2時02分許，國道3號北向207.5公里烏日路段發生自撞車禍，34歲陳姓女子駕駛1輛灰色轎車，自撞外側護欄衝出邊坡，陳姓女駕駛輕傷，送烏日林新醫院，無造成車流回堵。有關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中。
國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，駕駛若雨天視線不佳時行駛國道，應保持安全車距並減速慢行，確保行車安全。以及駕車時應遵守速限，保持安全距離，才能順利煞停。
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