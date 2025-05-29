影／無限暢飲區太嗨？中職兄弟雄鷹高雄對壘 球迷賽後暴走被壓制

中華職棒昨天中信兄弟與台鋼雄鷹在高雄澄清湖棒球場對壘，1名球迷在場內邊觀賽邊喝酒，球賽結束後失序，拍打他人車身，民眾報警，警方趕去對他保護管束才沒釀禍。

據了解，台鋼雄鷹打出「暢飲套票」，含門票、周邊商品，並設暢飲區供購買套票的球迷「無限暢飲」。球迷錄下警方控制失序球迷的影像，直稱「真的不能出這個暢飲區」。

也有球迷說，就看到好幾個走路歪歪斜斜的過馬路，還有走不動要計程車進去裡面載的，就看到砸車鬧事的人，稱「這個暢飲真的是有點危險」。

警方今天表示，昨晚10時許，警方獲報澄清棒球場外有民眾酒醉滋擾，拍打路過的轎車；員警到場，發現林姓男子（43歲）因不勝酒力，在場外要拍打其他民眾的車身，認為他泥醉不能控制自己，且並要推員警，員警依警察職權行使法，才對他上銬保護管束，並請救護車將他送醫，通知家屬到場照料，沒其他人受傷害。