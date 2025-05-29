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影／婦人開車載孫疑疲勞駕駛 撞死前方91歲騎電動二輪車老婦
61歲徐女前天上午開車載著5歲孫子行經屏東縣高樹鄉產業路時，疑疲勞駕駛，未注意車前狀況，失控撞上前方91歲潘姓老婦騎乘微型電動二輪車，潘姓老婦送醫不治、徐女與孫子受傷，車禍原因警方調查中。
里港警分局指出，27日上午7點47分接獲報案，在高樹鄉產業路發生交通事故，經查，61歲徐女開車載著5歲的孫子楊姓男童，疑似疲勞駕駛，沒有注意車前狀況，失控撞上前方91歲潘姓老婦期的微型電動二輪車，之後再撞上電線桿才停下來。
61歲徐女胸口頓挫，5歲孫子左小腿閉鎖性骨折，91歲老婦送醫後不治。徐女酒測值為零。
警方提醒，駕駛車輛時須注意身心狀況，若身體不適或服用藥物，以及精神狀況不佳時，切勿勉強開車上路，駕駛車輛時也須注意車前狀況及路況，遵行道路速限與相關標誌、標線，以免發生意外。
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