影／婦人開車載孫疑疲勞駕駛 撞死前方91歲騎電動二輪車老婦

61歲徐女前天上午開車載著5歲孫子行經屏東縣高樹鄉產業路時，疑疲勞駕駛，未注意車前狀況，失控撞上前方91歲潘姓老婦騎乘微型電動二輪車，潘姓老婦送醫不治、徐女與孫子受傷，車禍原因警方調查中。

里港警分局指出，27日上午7點47分接獲報案，在高樹鄉產業路發生交通事故，經查，61歲徐女開車載著5歲的孫子楊姓男童，疑似疲勞駕駛，沒有注意車前狀況，失控撞上前方91歲潘姓老婦期的微型電動二輪車，之後再撞上電線桿才停下來。

61歲徐女胸口頓挫，5歲孫子左小腿閉鎖性骨折，91歲老婦送醫後不治。徐女酒測值為零。