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台東男童釣客2人落水失聯尚未尋獲 家屬：盼奇蹟出現
台東太麻里溪出海口昨傍晚落水失聯的5歲林姓男童及救人55歲陳姓釣客，海巡及消防持續擴大搜尋，2人至今仍下落不明，家屬心急如焚。失聯的陳姓釣客平時熱心助人，遇到男童落水，捨身取義，家屬只期待奇蹟出現。
失聯釣客哥哥表示，弟弟本來在西螺果菜市場工作，3年前回來台東老家一起務農，昨天他們兄弟在出海口南邊釣魚，就看到男童和他阿公在北邊釣魚和嬉戲，但哪知道男童被海水沖走，弟弟看到第一時間就跳下水去救人，一開時在離岸邊4、50公尺還有聽到男童的哭叫聲，他欲拿空水桶吊掛無人機投放時，已經來不及看不到人了。
他說，弟弟平時就喜歡熱心助人，昨天遇到男童落水，他自然奮不顧身去救人，只希望奇蹟出現，讓弟弟和男童都平安歸來。
男童家屬指出，誰都不願發生這樣的事，男童很乖巧，昨天和阿公到出海口北邊釣魚，但不知道甚麼原因，男童脫離阿公的視線，沒多久就被海浪沖走，阿公很自責不已，他們家人也都相當難過，也希望若有人在海邊發現蹤影，立即報警。
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