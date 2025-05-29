影／下雪？華江橋滿地白色泡沫 竟是滿載清潔劑貨車遭追撞

新北市華江橋汽車道今天發生滿載清潔用品小貨車遭追撞，導致清潔劑外漏，造成路面大量白色泡沫堆積，宛如下雪般，所幸無人受傷，清潔隊人員於中午12時許完成清理，才讓恢復交通暢行。

新北市海山警方今天上午11時25分獲報，華江橋由新北市板橋區往北市方向汽車道發生一起交通事故，員警獲報到場，發現路面大量泡沫堆積，形成一片雪白奇景。

小貨車駕駛陳姓男子（49歲）疑因雨勢造成視線不良，未保持安全車距，追撞前方柯男（46歲）汽車後，再擦撞至路邊，導致後方車斗所載的洗潔劑、漂白水與沙拉脫等清潔用品掉落溢出，因路面有積水，造成大量泡沫擴散，嚴重影響行車安全。

轄區海山警分局獲報，由文聖派出所及交通分隊員警到場處理，並同步通報消防局協助清潔作業，避免發生二次交通事故。雙方駕駛人酒測值均為0，無人受傷，詳細事故原因尚待釐清。