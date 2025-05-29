國小校園出現偷拍怪人？ 警找當事人 結果誤會一場

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聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市某國小本月27日被民眾發現可疑男子拿著手機拍攝校園，擔心校園安全社群媒體上發文，引起教育單位及警方重視，並追查可疑男子。今天男子被找到了，原來是市府接獲1999民眾陳情，派員實勘校外人行道掉落樹枝。得知真相後，投訴市民表示，「原來打1999真的有用」

日前台北市有名陸配直播主拍攝校園學童，因涉妨害秘密罪嫌遭偵辦。27日在嘉義市某國小被民眾發現類似情況，並在社群媒體Threads留言，「嘉義市○○國小前面也出現拍拍怪人了！早上9：40親眼目睹一個中年男子拿著手機拍學校圍牆，為了拍到全部面貌他甚至走到馬路中間。拍完後又在外牆外面探頭探腦。垃圾快點滾出台灣！！ 」

民眾留言獲議員顏翎熹、鄭光宏等人關切，經查監視器，的確發現一名男子在學校門外。學校通知轄區派出所，並加強校園周邊巡邏。學務處也請各門口導護老師執勤時多加注意。

今天警方循線找到「偷拍男」，原來他是市政府建設處公園管理科人員，表示因接獲1999民眾陳情行經校外人行道時差點遭掉落樹枝砸到，為查證民眾陳情內容是否與事實吻合，故因公奉派至校外人行道（新民路段，範圍從新民、垂楊路口到新民、上海路口）查處，因處理公事，故有拍攝紀錄行為，實屬誤會。

雖然是誤會一場，但警方仍持續加強校園周邊安全巡守。

民眾在社群媒體發文，有可疑男子拿著手機拍攝校園，擔心校園安全，警方加強巡邏追查可疑男子，原來是誤會一場。圖／翻攝畫面
民眾在社群媒體發文，有可疑男子拿著手機拍攝校園，擔心校園安全，警方加強巡邏追查可疑男子，原來是誤會一場。圖／翻攝畫面

社群媒體 校園安全 人行道

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