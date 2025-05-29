日前清晨桃園區東勇北路與國道二號橋下路口發生一起機車擦撞事故，兩名騎士於交會處碰撞倒地，所幸僅受輕傷。警方獲報後立即到場協助，並對雙方實施酒測，結果均無酒精反應。

日前清晨桃園區東勇北路與國道二號橋下路口發生一起機車擦撞事故。圖：讀者提供

據悉，劉姓騎士行經該路段時，疑似闖紅燈，與正常綠燈通行、由東勇北路駛入路口的游姓騎士發生碰撞。事故導致雙方人車倒地，現場一度交通受阻，詳細肇責尚待警方進一步釐清。被撞的騎士將行車紀錄器畫面PO到WOWtchout-地圖型行車影像分享平台，他無奈表示，撞他的是一名穿著校服的騎士，還說自己是第一次騎車上學。

日前清晨桃園區東勇北路與國道二號橋下路口發生一起機車擦撞事故。圖：讀者提供

桃園交通中隊小隊長潘進福提醒，闖紅燈是嚴重的交通違規行為，極易釀成事故危害自身與他人安全，呼籲駕駛人務必遵守號誌規定，減速慢行、注意路口狀況，共同維護道路安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】第一次騎車上學就闖紅燈！無辜騎士遭撞幸無受傷