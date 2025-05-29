快訊

啦啦隊成員被影射富商小三 樂天球團聲明：尊重女孩私生活

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝二原因讓他「政治幻滅」

才因襲臀被判刑5個月…孫生再因涉偷拍妨害性自主 遭警方拘提到案

第一次騎車上學就闖紅燈！無辜騎士遭撞幸無受傷

桃園電子報／ 桃園電子報

日前清晨桃園區東勇北路與國道二號橋下路口發生一起機車擦撞事故，兩名騎士於交會處碰撞倒地，所幸僅受輕傷。警方獲報後立即到場協助，並對雙方實施酒測，結果均無酒精反應。

712217_0
日前清晨桃園區東勇北路與國道二號橋下路口發生一起機車擦撞事故。圖：讀者提供

據悉，劉姓騎士行經該路段時，疑似闖紅燈，與正常綠燈通行、由東勇北路駛入路口的游姓騎士發生碰撞。事故導致雙方人車倒地，現場一度交通受阻，詳細肇責尚待警方進一步釐清。被撞的騎士將行車紀錄器畫面PO到WOWtchout-地圖型行車影像分享平台，他無奈表示，撞他的是一名穿著校服的騎士，還說自己是第一次騎車上學。

712218_0
日前清晨桃園區東勇北路與國道二號橋下路口發生一起機車擦撞事故。圖：讀者提供

桃園交通中隊小隊長潘進福提醒，闖紅燈是嚴重的交通違規行為，極易釀成事故危害自身與他人安全，呼籲駕駛人務必遵守號誌規定，減速慢行、注意路口狀況，共同維護道路安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】第一次騎車上學就闖紅燈！無辜騎士遭撞幸無受傷

延伸閱讀：

  1. 刑事局與凱基金控合作阻詐 為民眾守護荷包
  2. 楊梅區公所舉辦親子嘉年華 民眾食農觀念向下扎根

闖紅燈 桃園

延伸閱讀

影／聯結車闖紅燈斜停霸占路中央「買檳榔」！惡劣行徑最高裁處6600元罰鍰

提高獎勵成效顯著 苗縣114年已阻詐逾1億元

他凌晨吸毒後騎車還闖紅燈 員警當場攔下起出毒咖啡包

太誇張！聯結車違停買檳榔還闖紅燈 遭路人直擊拍下PO網

相關新聞

影／下雪？華江橋滿地白色泡沫 竟是滿載清潔劑貨車遭追撞

新北市華江橋汽車道今天發生滿載清潔用品小貨車遭追撞，導致清潔劑外漏，造成路面大量白色泡沫堆積，宛如下雪般，所幸無人受傷，...

影／台74線出現天外飛物 27支鐵條噴飛砸到對向2車

今天中午11時44分許，26歲的許男駕駛自小貨車，行駛在潭子區台74線快速道路東向20.5公里處，因車上所載的40支鐵條...

影／婦人開車載孫疑疲勞駕駛 撞死前方91歲騎電動二輪車老婦

61歲徐女前天上午開車載著5歲孫子行經屏東縣高樹鄉產業路時，疑疲勞駕駛，未注意車前狀況，失控撞上前方91歲潘姓老婦騎乘微...

台東男童釣客2人落水失聯尚未尋獲 家屬：盼奇蹟出現

台東太麻里溪出海口昨傍晚落水失聯的5歲林姓男童及救人55歲陳姓釣客，海巡及消防持續擴大搜尋，2人至今仍下落不明，家屬心急...

第一次騎車上學就闖紅燈！無辜騎士遭撞幸無受傷

日前清晨桃園區東勇北路與國道二號橋下路口發生一起機車擦撞事故，兩名騎士於交會處碰撞倒地，所幸僅受輕傷。警方獲報後立即到場協助，並對雙方實施酒測，結果均無酒精反應。

國小校園出現偷拍怪人？ 警找當事人 結果誤會一場

嘉義市某國小本月27日被民眾發現可疑男子拿著手機拍攝校園，擔心校園安全在社群媒體上發文，引起教育單位及警方重視，並追查可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。