聽新聞
0:00 / 0:00
把黃金當資源回收？ 竹北清潔隊分類撿到黃金 籲失主認領
新竹巨城有人掉金條，竹北有人掉黃金！竹北市清潔隊日前在回收勤務中，意外發現一塊市值不菲的黃金，疑似民眾誤將貴重物品當成資源回收物丟棄，目前該黃金已移交竹北警分局保管，竹北市公所提醒，若民眾有遺失相關物品，可前往洽詢認領。
竹北市長鄭朝方指出，最近竹北市清潔隊在例行回收勤務中，意外在回收物中發現了一塊市值不菲的黃金。初步研判，應該是失主一時不察，將貴重物品當成回收物誤丟。該黃金目前已交由竹北警分局偵查隊處理，為防止冒領，黃金樣式不對外公開。
拾獲黃金的清潔隊員徐玉衡指出，當時資源回收車返回隊本部整理分類時，發現該黃金，當時一度以為是假的，為求謹慎，交給分隊長確認後證實為真品，隨即報警處理。
鄭朝方感謝清潔隊員徐玉衡的細心與拾金不昧，肯定他不僅是守護城市環境的第一線戰士，更是守護市民財產的無名英雄。他也提醒市民，近期若有遺失貴重物品，應主動洽詢竹北分局偵查隊辦理認領。
據了解，該黃金疑似來自高鐵特區，市值約5位數。事實上，大新竹地區撿獲黃金已非首見，芎林鄉公所清潔隊，今年5月初才撿到黃金，讓隊員相當訝異；今年4月也有民眾在新竹巨城逛街時，竟聽見失物廣播「拾獲黃金一條」，誇張情節引發熱烈討論，巨城小編更是幽默註解：「撿到黃金，就是這麼容易呀」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言