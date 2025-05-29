把黃金當資源回收？ 竹北清潔隊分類撿到黃金 籲失主認領

新竹巨城有人掉金條，竹北有人掉黃金！竹北市清潔隊日前在回收勤務中，意外發現一塊市值不菲的黃金，疑似民眾誤將貴重物品當成資源回收物丟棄，目前該黃金已移交竹北警分局保管，竹北市公所提醒，若民眾有遺失相關物品，可前往洽詢認領。

竹北市長鄭朝方指出，最近竹北市清潔隊在例行回收勤務中，意外在回收物中發現了一塊市值不菲的黃金。初步研判，應該是失主一時不察，將貴重物品當成回收物誤丟。該黃金目前已交由竹北警分局偵查隊處理，為防止冒領，黃金樣式不對外公開。

拾獲黃金的清潔隊員徐玉衡指出，當時資源回收車返回隊本部整理分類時，發現該黃金，當時一度以為是假的，為求謹慎，交給分隊長確認後證實為真品，隨即報警處理。

鄭朝方感謝清潔隊員徐玉衡的細心與拾金不昧，肯定他不僅是守護城市環境的第一線戰士，更是守護市民財產的無名英雄。他也提醒市民，近期若有遺失貴重物品，應主動洽詢竹北分局偵查隊辦理認領。