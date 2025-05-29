桃園區大興西路一段與經國路口昨(28)日下午發生一起機車碰撞事故，兩名騎士因擦撞而倒地，造成手腳擦傷，所幸均無生命危險。警方接獲通報後迅速到場處理。

桃園區大興西路一段與經國路口昨(28)日下午發生一起機車碰撞事故。圖：讀者提供

據悉，洪姓女騎士當時沿大興西路一段直行往春日路方向行駛，行經路口時，前方同向、身穿黑衣的吳姓男騎士突然右偏變換車道，未注意後方車輛動態，導致兩車發生擦撞，雙方倒地受傷。

桃園區大興西路一段與經國路口昨(28)日下午發生一起機車碰撞事故。圖：讀者提供

桃園交通中隊小隊長潘進福指出，雙方騎士酒測值皆為零，警方將持續調閱影像並釐清雙方責任。他也提醒用路人，轉彎或變換車道前應提早打方向燈並注意後方車流，直行車輛亦應保持安全距離，避免事故發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】疑欲前往待轉區未打燈變道 後車閃避不及碰撞倒地