影／台南計程車疑左轉未禮讓撞雙載機車 騎士OHCA送醫

台南市中西區海安路與府前路口今天上午發生一起嚴重車禍，46歲翁姓男子駕駛多元化計程車要左轉，與直行的雙載機車發生碰撞，機車撞上汽車右側車身，騎士與乘客都噴飛倒地；騎士傷勢嚴重，肢體變形、頭部受創，到院前失去呼吸心跳，乘客輕傷。

台南市消防局指出，上午8時57分獲報，中西區海安路一段與府前路二段緊急救護勤務，現場交通意外，患者2位，吳姓男子，25歲，意識清楚，臉部撕裂傷及肢體擦傷；呂姓男騎士32歲，OHCA(到院前心肺功能停止)，皆後送成大醫院。