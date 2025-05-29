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影／台南計程車疑左轉未禮讓撞雙載機車 騎士OHCA送醫
台南市中西區海安路與府前路口今天上午發生一起嚴重車禍，46歲翁姓男子駕駛多元化計程車要左轉，與直行的雙載機車發生碰撞，機車撞上汽車右側車身，騎士與乘客都噴飛倒地；騎士傷勢嚴重，肢體變形、頭部受創，到院前失去呼吸心跳，乘客輕傷。
台南市消防局指出，上午8時57分獲報，中西區海安路一段與府前路二段緊急救護勤務，現場交通意外，患者2位，吳姓男子，25歲，意識清楚，臉部撕裂傷及肢體擦傷；呂姓男騎士32歲，OHCA(到院前心肺功能停止)，皆後送成大醫院。
轄區台南市警第二分局趕往，查出46歲翁姓駕駛沿海安路一段南向北至海安、府前路口作左轉時，與機車沿海安路一段北向南直行時發生碰撞，導致機車駕駛、乘客送成大醫院救治，初步研判是左轉車未讓直行車，目前正製作筆錄，詳細事故原因調查釐清中。
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