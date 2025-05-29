天雨路滑...貨櫃車行駛台62線撞護欄「折甘蔗」

林姓男子今天駕駛曳引貨櫃車行駛台62線萬瑞快速道路，疑天雨路滑，失控自撞道路中央分隔護欄，受輕傷，由消防人員送醫治療。警方到場維持交通，並對林實施酒測，數值為0。事故原因由警方調查中。

新北市、基隆市消防局「119」救災救護指揮中心，今天上午10時14分都接獲報案，台62線瑞芳往基隆方向，指標12.2公里處有貨櫃車發生車禍。消防人員到場時，林男已脫困，意識清楚，身體多處擦挫傷，送往基隆長庚醫院治療。