桃園市平鎮警分局於5月29日上午10時在分局四樓大禮堂隆重舉行平鎮、北勢及龍岡派出所所長卸、新任職務交接暨布達典禮。典禮由分局長徐坤隆親自主持，現場包括各級民意代表、地方仕紳及市民均熱情出席，儀式過程莊嚴隆重，圓滿成功。

平鎮、北勢及龍岡派出所所長卸、新任職務交接暨布達典禮。圖：警方提供

平鎮分局長徐坤隆表示，原北勢派出所所長章駿城，歷任中壢分局督察組巡官、自強派出所副所長、龍興派出所副所長、內壢派出所所長等職，資歷完整、歷練豐富，工作態度一向認真負責。此次調升接任平鎮派出所所長，期望他能發揮所長所長，持續在治安與交通工作上精進不懈。

各級民意代表、地方仕紳及市民均熱情出席，儀式過程莊嚴隆重，圓滿成功。圖：警方提供

徐坤隆進一步提到，原龍岡派出所所長簡建忠，歷任中壢分局自強、普仁、中壢等派出所副所長及偵查隊分隊長，外勤經驗豐富、刑事專業扎實。此次調任北勢派出所所長，期盼其帶領同仁，延續對轄區安全的堅守與貢獻。

徐坤隆也說，新任龍岡派出所所長何俊才，為中央警察大學警佐班第38期結業，曾任偵查隊偵查佐、小隊長及分隊長，擁有深厚的刑案偵辦經歷與現場處理能力。此次調派擔任龍岡派出所所長，實為警界精英之典範，未來在轄區的治安守護上令人期待。

徐坤隆強調，三位新任所長皆為基層歷練出身，深具實務經驗與親民特質，對分局而言是難能可貴的中堅幹部。未來各項治安與交通任務，將是對他們智慧與能力的重要考驗，也期許三人持續精進、積極作為，帶領同仁深耕基層，守護民眾安全，不負市民與各界所託。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮分局3派出所所長履新 全力守護市民安全