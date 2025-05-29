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影／三峽車禍太敏感...新莊小黃連環衝撞6輛機車 網問：司機78歲？
新北市新莊區昨晚有1輛計程車失控連續撞倒6輛機車，警方獲報趕抵，司機僅輕描淡寫地說，「我要停靠路邊買東西！」路過民眾看見整排機車東倒西歪，拍照上傳臉書，隨即有敏感網友問，「司機78歲嗎？」
事故地點在新莊區中正路與雙鳳路口往桃園方向，剛好是鬍鬚張滷肉飯和星巴克店門前，61歲潘姓司機昨晚9時許駕駛計程車經過，突然衝撞路旁機車停車格。
根據監視器畫面，他的車速不算快，先撞倒2輛機車，卻仍未煞車，繼續再撞3輛，緩緩向前推行幾公尺，又撞倒1輛才停下，整個過程不像是突然撞車會緊急煞車該有的反應，而是慢慢推進鏟倒整排機車。
旁邊停等紅燈車輛駕駛形容，聽見「砰、砰、砰！」連續撞擊聲，隨即看見整排機車連環被撞倒，馬上拍照並報案。警方趕抵現場查看，無人受傷，肇事潘姓司機未飲酒，也沒說恍神還是其他原因釀成事故，只說，「我要停靠路邊買東西！」
警方依規定勘查、採證照相測繪記錄，逐一通知機車車主，依普通交通事故流程處理。民眾將照片上傳臉書，網友近日因三峽嚴重傷亡車禍特別敏感，不只1人問「司機78歲嗎？」也有人戲稱「可能很餓」。
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