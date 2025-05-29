桃園市楊梅區一名60歲陳姓老翁本(5)月21日下午16時許在無人陪同且身無分文的情況下獨自外出，並在新屋區民族路六段一帶徘徊，熱心民眾發現該名老翁疑似迷路，便向楊梅警分局報案請求協助，警方到場發現老翁可能有失智症，一下說要去探望朋友的孩子，一下又說要找母親，言詞前後不一。後續警方比對確認老翁身分後，將他平安護送返家。

頭洲派出所警方到場發現老翁可能有失智症，經比對確認身分後，將他平安護送返家。圖：讀者提供

頭洲派出所表示，警員廖翊森、江爵安當天下午接獲報案後，立即到場關懷協助老翁，但在詢問的過程中，警方發現老翁無法清楚表達自己的姓名與相關資訊，且一下稱要前往中壢探望朋友的小孩，隨後又改口稱是要去找自己的母親，但身上卻沒有帶任何錢，由於言語表達前後矛盾，也不記得自己住哪，警方初步判定其可能患有失智症。後續警方利用警政資訊系統進行資料比對，經多方查詢後確認了老翁身分，但由於家中無家屬可將他帶返家，警方基於為民服務精神，駕駛巡邏車將老翁平安護送返回家中。

老翁沒有家屬可將他帶返家，警方基於為民服務精神，駕駛巡邏車將其平安護送返回家中。圖：讀者提供

楊梅分局呼籲，家中若有年邁長者，民眾應多關注長輩生活習慣、動向避免長輩走失。若發現有需要幫助的長輩，請民眾不要吝嗇伸出援手，有需要協助均可撥打110或119報案專線請求協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：失智翁路邊徘徊 楊梅警及時伸援