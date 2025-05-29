桃園市刑事警察大隊與新北市蘆洲警分局本(5)月19日在新北市山區破獲一處大麻製毒工廠，查獲陳姓犯嫌，並查扣麻活株350株、大麻種子20顆、乾燥大麻花及大麻葉1批約6.6公斤、大麻油5瓶及栽培、分裝設備。全案依違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。此外，警方發現，陳姓犯嫌養了近50隻產蛋率高的「盧丁雞」，用雞蛋及雞糞便堆肥，靠有「雞」栽培讓大麻植株長到半個成人高。

桃園市刑事警察大隊與新北市蘆洲警分局破獲一處大麻製毒工廠。圖：讀者提供

市刑大說明，桃園警方今(114)年3月間破獲一起販賣、分裝大麻案件後，持續向上溯源，經調閱數百支監視器、密集跟監蒐證，鎖定在新北市某山間一處鐵皮倉庫，案經報請士林地方檢察署秋股檢察官指揮偵辦，蒐證完備後向士林地方法院聲請搜索票獲准，於本月19日與蘆洲分局共同於鐵皮倉庫當場查獲陳姓犯嫌將大麻種滿鐵皮倉庫內2個貨櫃，查扣大麻活株350株、大麻種子20顆、乾燥大麻花及大麻葉1批約6.6公斤、大麻油5瓶及相關通風、照明、溫溼度計、分裝袋、封口機等栽種分裝設備。

陳姓犯嫌養了近50隻產蛋率高的「盧丁雞」，用雞蛋及雞糞便堆肥。圖：讀者提供

市刑大提到，陳姓犯嫌為求大麻快速生長茁壯，還飼養了近50隻「盧丁雞」，利用其產蛋率高之特性，將雞蛋及糞便用於堆肥，甚至將蚯蚓置於盆栽內以利大麻生長，使植株生長至半個成人身高；按單株大麻產量約300公克，該案查扣植株及乾燥花、葉約可產出111公斤大麻成品，以1次吸食約0.5公克之重量計算，約可供23萬人次吸食，市價近1.6億，危害社會治安甚鉅，經專案小組人員全數查扣，有效遏制大麻流入市面，全案依違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

專案小組人員將大麻植株全數查扣，有效遏制大麻流入市面。圖：讀者提供

市刑大隊長鄺慶泰強調，打擊「黑、金、槍、毒、詐」為警察重點工作，警方對於毒品犯罪採零容忍政策，且大麻在台灣仍屬第二級毒品，除製造、栽種、運輸、販賣屬於重罪，施用大麻也是犯罪行為，切勿將施用大麻視為時尚或流行，輕忽所帶來的危害；警方將持續向上溯源、向下刨根，致力打造無毒家園，確保社會安定。

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本文章來自《桃園電子報》。原文：桃警查獲開心農場！他靠有「雞」栽培讓大麻植株長到半個成人高