左營海軍1軍官收假日買單車未回營 逾假失蹤4天...去向成謎

1名海軍軍官休假回家，5月26日出門應回部隊，卻在高雄左營買了腳踏車後，去向不明。軍方見他收假未回營，聯繫家人，家人報警協尋，但行蹤成謎，警方正追尋他的下落。

據了解，這名年輕的梁姓軍官5月26日上午7時出門，在高雄市鳳山區的家人認為他要回部隊，不疑有他，但是，直到當天上午9時，軍方見他沒回部隊，馬上聯繫他家人，家人才覺得奇怪。

梁姓軍官的家人在當天下午1時，收到一封來自腳踏車店寄去的電子郵件，是腳踏車保固書，才知道當天中午，他曾去買腳踏車，但是買了車並沒告知家人，去向也不明，報警協尋。