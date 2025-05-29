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左營海軍1軍官收假日買單車未回營 逾假失蹤4天...去向成謎

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1名海軍軍官休假回家，5月26日出門應回部隊，卻在高雄左營買了腳踏車後，去向不明。軍方見他收假未回營，聯繫家人，家人報警協尋，但行蹤成謎，警方正追尋他的下落。

據了解，這名年輕的梁姓軍官5月26日上午7時出門，在高雄市鳳山區的家人認為他要回部隊，不疑有他，但是，直到當天上午9時，軍方見他沒回部隊，馬上聯繫他家人，家人才覺得奇怪。

梁姓軍官的家人在當天下午1時，收到一封來自腳踏車店寄去的電子郵件，是腳踏車保固書，才知道當天中午，他曾去買腳踏車，但是買了車並沒告知家人，去向也不明，報警協尋。

警方正在高雄市鳳山、仁武、左營等地，追尋他的去向，暫未發現梁姓軍官的下落。他的妹妹也在社群網站上貼照片尋人，希望有看到梁姓軍官的人能提供線索。

1名海軍軍官出門回部隊，在高雄左營買了單車後，去向不明，家屬正急著找人。圖／擷取自Threads
1名海軍軍官出門回部隊，在高雄左營買了單車後，去向不明，家屬正急著找人。圖／擷取自Threads

高雄市 腳踏車 家人

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