台東釣客跳海救大浪捲走男童...一夜仍未尋獲 擴大搜尋中
台東太麻里溪出海口昨傍晚落水失聯的5歲林姓男童及救人55歲陳姓釣客，經過海巡及消防徹夜搜尋，2人至今仍下落不明，家屬心急如焚。海巡今天海、陸、空擴大搜尋。
海巡第13岸巡隊表示，今天搜救增加動員量能，包括人員編組在岸際南北兩端徒步搜尋，海面上1艘巡防艇及1艘橡皮艇救援、另空中則申請空勤直升機及無人機的空搜。
這起落海意外發生於昨天傍晚6點多，1名5歲林姓男童隨父前往太麻里溪出海口釣魚，男童在溪水嬉戲時，突遭大浪沖走，另一55歲陳姓釣客發現跳入水中救人，也遭大浪捲入海中。
岸上人員發現立即報案，消防局大武大隊太麻里分隊及海巡獲報趕抵現場救援，並成立搜救前進指揮所，但經過徹夜搜尋，失聯的2人仍為尋獲，海巡今天海、陸、空擴大搜尋。
由於男童和釣客尚未尋獲，家屬也一整個晚上都在岸邊焦急守候，期望好消息出現。據了解，陳姓釣客原本有接觸到男童，原有機會能拉上岸，但又遭一波大浪襲擊，就此消失海中。
「希望孩子和陳先生都平安歸來！」男童家屬心情低落的說，這一切發生的太快，只希望他們都平安，相信搜救人員能順利救出，一切都平安。
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