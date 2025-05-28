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影／澎湖泳客被海流捲走！在海中載浮載沉5小時後獲救

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導

澎湖縣著名的貝殼沙灘「山水沙灘」今天下午2時許傳出有一名男性泳客遭海流捲走，搜救隊直到晚間6時許才接獲通報立刻出動救援，晚間7時許傳來好消息，在落海處西北方的風櫃洞外海發現男子，但他因在海上漂流5小時，被救上岸時全身虛脫，立刻被後送醫院救治。

海巡署第十三巡防區指揮部報告，澎湖縣消防局晚間6時許轉告有民眾在山水30高地外遭海流捲走，原本該男子只是今天下午2時許帶游泳圈下海戲水，但卻遇上離岸風勢及海流推動，竟一路被海流往西北方向帶，無法自行游回岸上。

搜救人員從山水沙灘順海流尋找，晚間7點10分終於在風櫃洞外海的雞籠嶼西南方1海里找到該名男子身影，只見他抱著泳圈在漆黑的海面上載浮載沉，已經距離原本落海地點達5海里，搜救人員立刻拋下救生圈要將他拉上船。

因該名男子整整在海面上漂流5小時，被拉上巡防艇時體力明顯不支，海巡人員立刻呼叫拿來棉被要讓男子禦寒，載返馬公港後立刻就由救護車送往三軍總醫院澎湖分院救治觀察，所幸他意識清醒，暫無大礙。

泳客抱泳圈在澎湖山水沙灘下海戲水卻意外遭海流捲走，在海面漂流5小時入夜才被發現。記者巫鴻瑋／翻攝
泳客抱泳圈在澎湖山水沙灘下海戲水卻意外遭海流捲走，在海面漂流5小時入夜才被發現。記者巫鴻瑋／翻攝
泳客抱泳圈在澎湖山水沙灘下海戲水卻意外遭海流捲走，在海面漂流5小時入夜才被發現。記者巫鴻瑋／翻攝
泳客抱泳圈在澎湖山水沙灘下海戲水卻意外遭海流捲走，在海面漂流5小時入夜才被發現。記者巫鴻瑋／翻攝

澎湖縣 海巡署 沙灘

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