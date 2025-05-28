影／台74線出現天外飛物 27支鐵條噴飛砸到對向2車

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

今天中午11時44分許，26歲的許男駕駛自小貨車，行駛在潭子區台74線快速道路東向20.5公里處，因車上所載的40支鐵條，飛落掉至對向車道，當場砸到行駛於對向的兩輛自小客車，造成兩車的車體受損。

大雅警方獲報到場處理，小貨車駕駛許男雖未酒駕，然而許男因小貨車裝載貨物未穩妥而掉落，行為已違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，將依法開單舉發，處以1萬2000元罰鍰。

大雅分局表示，這起事故發生在今天中午11時44分， 許男駕駛小貨車行駛於台74線內線車道往西方向，不料，行駛至潭子區高架路段時，車上所載的40支鐵條，其中27支竟飛出掉落至對向車道。

天外飛物當場砸到行駛在對向內側車道的莊女（54歲）及外側車道的邱男（35歲）駕駛的轎車，當場致莊女轎車車頂及左、右側車身受損，邱男的轎車則車頭、前擋風玻璃、右側後視鏡及車身受損。

大雅分局員警獲報到場處置，雙方經檢測均無酒精反應，亦無人受傷，已調閱相關影像以釐清案情。另有關許男駕駛自小貨車貨物裝載未穩妥掉落行為，已違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，已依法製單舉發，將處以新臺幣12000元罰鍰。

警方呼籲駕駛人行車前應檢查車輛狀況，並將裝載貨物依規定嚴密覆蓋、捆紮牢固，以維護行車安全避免危害他人。

許男今天中午駕駛自小貨車，行駛在台74線快速道路，車上所載鐵條飛落掉至對向車道，當場砸到對向的兩輛自小客車。圖／警方提供
許男今天中午駕駛自小貨車，行駛在台74線快速道路，車上所載鐵條飛落掉至對向車道，當場砸到對向的兩輛自小客車。圖／警方提供
許男今天中午駕駛自小貨車，行駛在台74線快速道路，車上所載鐵條飛落掉至對向車道，當場砸到對向的兩輛自小客車。圖／警方提供
許男今天中午駕駛自小貨車，行駛在台74線快速道路，車上所載鐵條飛落掉至對向車道，當場砸到對向的兩輛自小客車。圖／警方提供
許男今天中午駕駛自小貨車，行駛在台74線快速道路，車上所載鐵條飛落掉至對向車道，當場砸到對向的兩輛自小客車。圖／警方提供
許男今天中午駕駛自小貨車，行駛在台74線快速道路，車上所載鐵條飛落掉至對向車道，當場砸到對向的兩輛自小客車。圖／警方提供
許男今天中午駕駛自小貨車，行駛在台74線快速道路，車上所載鐵條飛落掉至對向車道，當場砸到對向的兩輛自小客車。圖／警方提供
許男今天中午駕駛自小貨車，行駛在台74線快速道路，車上所載鐵條飛落掉至對向車道，當場砸到對向的兩輛自小客車。圖／警方提供

酒駕 車道

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