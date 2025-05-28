台東5歲男童戲水遭大浪沖走 1名釣客救人也落海失聯 明擴大搜救2人

台東太麻里溪出海口傍晚6點傳溺水意外，1名男童嬉戲不慎落海，1名釣客見狀下水救人，卻雙雙被大浪捲入海中。警消及海巡據報搜救，但仍未發現蹤影。由於昏色已暗，海浪變大，搜救暫停，明天將申請空勤擴大搜尋。

這起落海意外發生於6點多，1名5歲林姓男童隨父前往太麻里溪出海口釣魚，男童在溪水嬉戲時，突遭大浪沖走，由於距離父位置較遠，另一55歲陳姓釣客發現跳入水中救人，卻也遭大浪捲入海中，岸上人員立即報岸。

大武大隊太麻里分隊及海巡獲報趕抵現場救援，出動橡皮艇及巡防艇在海面來會搜尋，岸上也有人員搜尋，但截至晚間7點多，都未發現2人蹤影，隨著天色愈來愈暗，海浪又逐漸變大，增加搜救難度，於7點50分暫時停止搜救先行撤離，明早申請空勤擴大搜救。

據了解，陳姓釣客原本有接觸到男童，原有機會能拉上岸，但又遭一波大浪襲擊，就此消失海中。