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老翁步履蹣跚上駕駛座嚇壞路人 警追查發現「無照」立即禁駛

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老翁步履蹣跚上駕駛座嚇壞路人 警追查發現無照立即禁駛

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市鶯歌區有一名步履蹣跚的長者，走路相當緩慢，狀似不適合開車，但卻坐上駕駛座，嚇得一旁民眾「這樣還要開車？」連乘客都戴上安全帽，更引發恐慌。新北市三峽警分局接獲報案，老翁無照駕駛被當場禁駛。

爆料公社公開版網友拍下老翁行走緩慢卻仍然開車，因19日接連發生多起老翁駕車的重大事故，網友也留言「這身體狀況開車要確耶」。

不少網友直言「快逃啊、極限挑戰！路上警報，路上清空！，有人嘲諷副駕她老婆都戴上安全帽了、難怪副駕要戴安全帽，顯示駕駛狀況堪憂；另有留言指出走路都有問題了還開車、中風了，還開車，嚇人，更有人直言這種還要開車太恐怖了吧。

三峽警分局表示，分局網巡員警得知立即反應，通報二橋所加強攔查，二橋所長張岸玲獲悉相當重視，特別注控該車，於當日18時10分於鶯歌區尖山路發現該車實施攔停。

三峽警分局表示，經查資料發現駕駛人陸民駕照已被註銷，駕駛下車接受盤查，還需員警攙扶才能從駕駛座起身，走路步履蹣跚，身體狀況極為不佳，員警當場依道路交通管理處罰條例製單舉發開出無照駕駛，並禁止該民繼續駕車，勸導身體狀況不佳切勿開車，以免造成用路人及本身危害，後續通知其家屬領回。派出所也將持續加強巡邏該車動態。

新北市鶯歌區有一名步履蹣跚的長者，走路相當緩慢，狀似不適合開車。圖爆料公社公開版／翻攝
新北市鶯歌區有一名步履蹣跚的長者，走路相當緩慢，狀似不適合開車。圖爆料公社公開版／翻攝

無照駕駛

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