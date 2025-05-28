老翁步履蹣跚上駕駛座嚇壞路人 警追查發現無照立即禁駛

新北市鶯歌區有一名步履蹣跚的長者，走路相當緩慢，狀似不適合開車，但卻坐上駕駛座，嚇得一旁民眾「這樣還要開車？」連乘客都戴上安全帽，更引發恐慌。新北市三峽警分局接獲報案，老翁無照駕駛被當場禁駛。

爆料公社公開版網友拍下老翁行走緩慢卻仍然開車，因19日接連發生多起老翁駕車的重大事故，網友也留言「這身體狀況開車要確耶」。

不少網友直言「快逃啊、極限挑戰！路上警報，路上清空！，有人嘲諷副駕她老婆都戴上安全帽了、難怪副駕要戴安全帽，顯示駕駛狀況堪憂；另有留言指出走路都有問題了還開車、中風了，還開車，嚇人，更有人直言這種還要開車太恐怖了吧。

三峽警分局表示，分局網巡員警得知立即反應，通報二橋所加強攔查，二橋所長張岸玲獲悉相當重視，特別注控該車，於當日18時10分於鶯歌區尖山路發現該車實施攔停。