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台中飲料店愛心箱、收銀機現金接連遭竊 警逮2人

中央社／ 台中28日電

台中大里區1家飲料店，日前零錢愛心箱遭竊，今天又遭1名女子竊走收銀機內零用金，業者質疑治安問題。警方表示，2件竊案都已循線逮人，全案警詢後2人都已依法送辦。

大里區塗城路1家飲料店，今天在社群媒體Threads發文表示，之前店內才被偷走零錢愛心箱，今天被又偷走收銀機內零用金，並質疑治安問題，引發網友討論。

台中市警局霧峰分局表示，成功派出所今天上午10時多獲報案稱，大里區塗城路的某間飲料店遭1名陌生女子徒手行竊，損失約新台幣5000元。

警方指出，經調閱監視器循線追查，於下午1時將涉案的27歲張女查緝到案，並在她身上查扣371元，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，針對民眾指另1件愛心箱被竊為4月20日發生，警方於5月11日破獲，並將涉案人法辦。警方呼籲，竊盜案件影響民眾甚鉅，針對竊盜案件絕不寬貸，必將嚴查到案。

竊盜 愛心

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